歌手のアグネス・チャン（70）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子育てをする上で自身に課しているルールを明かした。

アグネスは3人の息子について「もう働いて」と明かし、「長男が39歳、次男が36、三男が29です」と告白。3人は有名な大学を卒業したと言われると「スタンフォード大学」と米カリフォルニア州にある世界トップクラスの名門大出身であると語った。

子供の知的好奇心を促したいが、質問されても自身が答えが分からないとの話に。アグネスは「私も答え分からない時ありますよね。子供が質問しに来て、“なんで空は青いの？”って」と例を挙げると、「私はどんなに忙しくても、“ちょっと待って”って言わないタイプなの」と打ち明けた。

「それが一つの、自分に課しているルール」と明言、「ご飯作っていても、火止めるんですよ。そして“よく聞いてくれたね！”ってまず言うんですよ」と力を込めた。

「どんな質問でもいいの」と言い、「変な質問でもいいんですよ。“なんで海はしょっぱいの？”知らないんです、私。神さまじゃないので本当に分からない。それでも“よく聞いてくれたわね”“ママも知らない。でもいい質問だよ”って言って、一緒に調べる」と続けた。

「チンジャオロースがシャーって。ぺちゃーってなって」と笑わせたが、それでも子供に向き合うとし「だって質問してくるということは好奇心があるからね。それを“ダメだ！”とか“うるさい！”って言うと、“質問しちゃいけないんだ”って」となってしまってはいけないと強調した。

MCのお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春は、妻の藤本美貴はそんなときに「今ママ何やってると思う？今見て！あなたたちのご飯作ってる！」とキレてしまうとぶっちゃけ、藤本も「できるだけママのことは放っておいて！」と実演して笑わせた。