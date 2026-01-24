歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。最近した夫婦げんかについて明かす場面があった。

「隠し事しちゃってます」のテーマでメッセージが寄せられる中、「妻の寝顔写真をバレないようによく隠し撮りをします」とのメッセージが紹介された。

結婚45年の和田は「寝顔を撮る…まだ一緒に寝てらっしゃるんですか、いいですねえ」としつつ、「結婚してすぐ病気してから私、（寝室は）別の部屋にしてますから。旦那の寝顔とか知らないですね」とポツリ。「私が酔っ払ってリビングで寝ているのは、旦那（は見ている）。それとかお菓子を食べているのを遠くから撮っていてこないだ気持ち悪くなりましたね。証拠写真として」と明かした。

「物凄くけんかになりました。それはもう“こんなもん、プライバシーの侵害だ”とか言って」と告白。「向こうは私が“そんなことしてないよ”“食べてないよ”っていうのがちょっと頭にきているんでしょうね。必ず減っているんですから、お菓子が全部」と苦笑した。

「向こうの方が合っているんですけど、腹立つんですよ。なんか写真で返してくるんです」と嘆いた。