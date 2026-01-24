柔道女子４８キロ級のパリ五輪金メダリスト、角田夏実（３３）＝ＳＢＣ湘南美容クリニック＝が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。正月太り解消の動画を公開し、反響を呼んだ。

「年末年始太りすぎた体をもう一回引き締めていきたいと思います。体重計にもう何カ月も乗ってないから分からないけど。ほんとにやばいんですよ。服が入らない・・・」と苦笑いで明かし、体重計に乗ると、５７・５キロと予想の６０キロは下回り「よかった。６０いってない」とホッとした表情を浮かべた。ただ、普段の減量していない時よりも３キロぐらい多いとし、お腹も公開。ウエストも６８〜６９ｃｍ、太ももも５１ｃｍと計測した。

その後、米国に行き、トレーニングを敢行。筋トレと食事の調整で体重が落ちていき、見事な腹筋も復活。８日ほどで５５・６キロまで落とし、割れた腹筋を公開し、動画は終了した。

コメント欄などでは「１週間ほどで腹筋の割れが戻るのは凄い」、「一週間であっという間に絞れてきているのがすごい」、「凄い！！」、「８日でこんなにしてしまうなんて」、「ビフォーアフターで明らかに筋肉に違いが出ていて驚きました」、「８日間でこれは化け物」と反響が寄せられていた。