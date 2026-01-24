「お母さまも美人」元フジ・三田友梨佳アナ、母と着物姿の2ショット公開「わあ〜〜〜 そっくり」「品がある親子」 茶道の初釜を報告
元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活動する三田友梨佳（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。「今日はお茶のお稽古で初釜でした」と報告し、着物姿で母との2ショットを披露した。
【写真】「お母さまも美人」着物姿の三田友梨佳アナ＆母の2ショット ※3枚目
三田アナは「凛とした空気の中でいただく一服と、心のこもったお料理。新しい年のはじまりを静かに味わう豊かな時間でした」とけいこの感想をつづり、「今日は梅の花をあしらったお着物で」と着物姿を披露。「帰り道にはふと咲き始めた梅の花を見つけて、季節と心がそっと重なる、嬉しい一日でした」と丁寧な言葉で心情をつづった。
続けて「3枚目は母と」と、着物姿の母との2ショットを公開した。
この親子ショットには、「大和撫子母娘 おふたりとも本当に美しい」「品がある親子です」「わあ〜〜〜 そっくり」「お母さまも美人」「気品があってすてき」などの声が寄せられている。
