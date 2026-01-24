＜無職の独身アラサー＞大人になってから実母が毒親と気づいた…お金はないけど一緒に暮らしたくない
子どもの頃は世界が狭いこともあり、自分の親を見て「親はこういうもの」と考えるでしょう。でも大人になって世界が広がったり、いろいろな経験をしたりすると、「自分の親がどこかズレている」こともわかるように。ママスタコミュニティのあるママも、母親におかしなところがあると気づいたようです。こんな投稿がありました。
『独身のアラサーです。明らかな毒親ではないけれど、いろいろな人と関わるようになり、特に母親がおかしいと気づきました。仕事をやめたので就職活動をしなければならないのに、性格形成や気質もあるのか、不安を感じて怖気づいている状態です。祖父母も私たちと一緒に暮らしていますが、母は暴言で威嚇します。家賃がかからないからありがたいとは思うのですが、家を出たいと思うことも。でもお金もありません。私みたいな方はいますか？』
「うちの親はおかしい」大人になって気づくことも
『子どもを産んで子どもを育てているときに、自分の親はおかしいんだと気づいたかな。一度気づくと、その後次から次へと親のおかしなところが判明した』
『普段から子どもが喜ぶこと（遊園地や動物園や水族館。外食や旅行に映画館など）をしてくれたことがない。だから経験値が低く、世間知らずの非常識。恥をかくことが多くて辛かったな』
投稿者さんと同じように、母親の子育ての仕方が「他の親とは全然違う」と気づいたママもいます。気づいたタイミングは、自分が親になって子育てをしているときのようですね。実際に子どもと接しているときに親との関わりを思い出し、何か違和感があったのでしょう。ひとつの記憶が呼び水となって、次々と記憶が蘇ったのかもしれません。また親がどこにも連れて行ってくれなかったため、子どもの頃の経験が少なく、恥をかいたというママもいました。ルールやマナーを学んだり、遊びの経験を得られなかったりするのは、子どもにとって辛いことになりますね。
仕事の悩みと親のことは別で考えよう
『毒親なのと仕事ができないのとは別問題。むしろ親と接触したくなかったら、なるべく家にいないようにする。ガンガン働いて稼いで家を出る。この考えに、どうしてならないんだろうね？ 結局苦労したくないからでしょ？』
『母親のことと投稿者さんの自活は別の話。そして祖父母の心配と投稿者さんも別。投稿者さんはこの先もっと長く生きていく、ここからの人。祖父母のことは行政に相談して介入してもらう』
現在、投稿者さんは仕事を探していますが、親からの影響もあって社会に出ることに恐怖を感じています。でもこのまま仕事をしないでいたら、ずっと実家にいることになります。それは母親との生活が続くことを意味しますから、投稿者さんが望むことではありませんね。家を出ない理由はお金がないこともあるでしょうが、おかしいなと感じる母親であっても、一緒にいた方が楽という考えもあるのかもしれません。もちろん祖父母のことも心配ですが、行政に相談をするなど方法はあるのではないでしょうか。「できないことを母親のせいにしてばかりなのは投稿者さん自身の甘え」という厳しい意見もありました。
「働くこと」が親から自立する一歩に
『都合よく実家依存していないで、働いて一人暮らしをしなさい。同じような人や安心感を求めても、そんなの一過性であなたのためにはならない。家にいる期間を決めて、バイトをしてお金を貯める。まとまった額ができたら自活』
『まずは就職、次に家を出て独立。人のせいにしても何も変わらない』
子どもの頃から母親の影響を受けてきた投稿者さんは、社会に出る不安を感じています。でも家にいてもずっと母親と暮らすことになるのですから、それも投稿者さんにとっては辛いことでしょう。お金がなく家を出られないというのであれば、まずは社会に出て働きましょう。不安はわかりますが、このままでは何も変わらないのではないでしょうか。勇気を持って社会に出て働き、お金を貯めて家を出ましょう。「母親から離れることが、自分にとって必要だ」と、一歩を踏み出すことが大切になってきそうですね。また働く以前に体調に不安があるようなら、心療内科など、一度病院を受診することも検討したほうがいいかもしれません。
他のママたちからは厳しい意見もありますが、投稿者さんに自立してほしいからこそのエールではないでしょうか。投稿者さん自身の未来のために、少しずつ前に進んでいけるといいですね。