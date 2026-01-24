歌手の美川憲一さんが自身のインスタグラムで、食事の模様を投稿しています。



【写真を見る】【 美川憲一 】「カニを食べたわよ〜」一本食いを披露 藤あや子・はるな愛・吉野ママと銀座の名店で食事会





美川さんは「ど〜も〜 美川よ〜」「カニを食べたわよ〜」と、いつもの調子でテキスト。投稿した写真では、素手でカニの脚をつかんだ美川さんが、見事なカニの脚肉・一本丸ごとにかぶりついています。







「#一本食い」とハッシュタグを追加している美川さんの一方で、歌手の藤あや子さんもブログを投稿。藤さんは美川さんと、美川さんの友人の吉野ママ・タレントのはるな愛さんという「大好きな皆さん」との4ショット写真を掲載。「大好きな蟹をいただきました」とテキストしました。







藤さんは、カウンターに鎮座する「1.5Kgの活松葉蟹」や、捌かれた蟹の刺身を「まずはそのままで！」甲羅に盛られた蟹味噌を「4杯分の蟹味噌」殻からほぐしてスダチを添えられた「焼き蟹と一緒に」など、見事な蟹料理の写真を次々に投稿。







堪能した様子の藤さんは「今年一年元気に過ごせそうです」と、炎の絵文字を添えて充実した模様。美川さんのハッシュタグには銀座のお店の名が添えられていて、めくるめく食事会だったことがうかがえます。

【担当：芸能情報ステーション】