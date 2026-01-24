木村沙織、夫＆2歳長男との“顔出し”バレンタインショットに反響 Dream Ayaプロデュースの空間に「素敵な家族写真」「かわゆい」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で元ビーチバレー選手の日高裕次郎氏と長男・煌太郎くん（こうたろう／2）との、一足早い“バレンタインショット”を公開した。
【写真】「素敵な家族写真」「かわゆい」木村沙織＆夫・日高裕次郎氏＆2歳長男の“顔出し”バレンタインショット
木村は「もうすぐバレンタインデー！」と、幸せあふれる家族写真を複数枚投稿。「あやちゃん手作りの小物達に囲まれて かわいい写真撮ってもらって嬉しい〜 宝物」と、温かい雰囲気の中での撮影を喜んだ。また、撮影中のハプニングについても触れ、「まさかのチョコかじってしまったけどw」と、長男が小道具のチョコを本物かと思ってかじってしまった愛らしい姿も披露した。
撮影に使われた小物などはDream／E-girlsの元メンバーで、現在フリーで活動するDream Aya（38）が制作したものだといい、また撮影もAyaが担当。
コメント欄には「素敵な家族写真」「すごい笑顔かわいいすぎます」「かわゆい」「こうちゃん予想以上にチョコかじってますね 可愛い」「疲れが飛びました」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵な家族写真」「かわゆい」木村沙織＆夫・日高裕次郎氏＆2歳長男の“顔出し”バレンタインショット
木村は「もうすぐバレンタインデー！」と、幸せあふれる家族写真を複数枚投稿。「あやちゃん手作りの小物達に囲まれて かわいい写真撮ってもらって嬉しい〜 宝物」と、温かい雰囲気の中での撮影を喜んだ。また、撮影中のハプニングについても触れ、「まさかのチョコかじってしまったけどw」と、長男が小道具のチョコを本物かと思ってかじってしまった愛らしい姿も披露した。
撮影に使われた小物などはDream／E-girlsの元メンバーで、現在フリーで活動するDream Aya（38）が制作したものだといい、また撮影もAyaが担当。
コメント欄には「素敵な家族写真」「すごい笑顔かわいいすぎます」「かわゆい」「こうちゃん予想以上にチョコかじってますね 可愛い」「疲れが飛びました」などの声が寄せられている。