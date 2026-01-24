将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第2局が1月24日、京都市の「伏見稲荷大社」で行われている。注目の“勝負メシ”には、両者ともに京都らしさを感じるメニューを選んでいたが、永瀬九段は「特製フルーツパフェ」を追加オーダー。ゴージャスなデザートがファンの視線を釘付けにしていた。

【映像】これをお昼に!? 永瀬九段が注文した豪華パフェ

タイトル戦では想像を上回る量の勝負メシ、おやつを注文する永瀬九段が、今回もファンを圧倒した。第2局1日目の昼食には、前夜祭で「去年食べられなかったいなり寿司を食べることが目標」と語っていた通り、いなり寿司が詰められた念願の助六寿司をチョイス。そのほかにも、温かい抹茶そばをオーダーした。

永瀬九段の注文はそれだけでは終わらない。デザートとして「王将戦特製フルーツパフェ」を追加。繊細なパフェグラスの中には、色とりどりのフルーツが満載。美しく盛り付けられたスイーツは、「パフェの存在感が」「パフェすげええ」「倒れそうな高さ」とファンの視線を釘付けにしていた。

一方、藤井王将は「王将戦特製対局弁当」を注文。様々な京都の味覚が満載された色鮮やかな弁当には、「わーさすが京都！」「はえー特製だけある」「うまそうやな」「おいしそう」「なんか豪華」「京都行きたい〜」などの反響が寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）