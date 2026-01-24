妻夫木聡「45歳の、もう、おっさんって言われても過言ではない年」
俳優の妻夫木聡（45歳）が、1月23日に放送されたラジオ番組「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）に出演。「45歳の、もう、おっさんって言われても過言ではない年」と語った。
サッポロ生ビール黒ラベルのCM「大人エレベーター」シリーズで、松任谷由実と妻夫木聡が共演していることから、番組に妻夫木がゲストとして登場。松任谷によると、周りの女友達に妻夫木とCMで共演したと話すと羨ましがられたそうで、妻夫木は「45歳の、もう、おっさんって言われても過言ではない年なんですけれど」と笑う。
松任谷は「いやいや。男盛り、というにはあまりにもお若いっていうか。普通45歳とか、なんかそう言われる年だけれど」と話し、CM撮影の現場で妻夫木がプリントシール機の写真を送ってデビューしたと聞いて驚いたと話すと、妻夫木は「アミューズさんとホリプロとニッポン放送が主催していたオーディションで。だからちょっとニッポン放送さんのおかげで僕は生まれたようなもんですけども」とコメント。
松任谷は「ニッポン放送の社長がね、女性社長、檜原（麻希）さんがもう満足気に頷いています」と収録に来ていたニッポン放送の社長も妻夫木の言葉を喜んでいると伝えた。
