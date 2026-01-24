◆卓球◇全日本選手権 第５日（２４日、東京体育館）

女子シングルス準々決勝が行われ、前回準優勝の１７歳・張本美和（木下グループ）が、Ｔリーグの木下アビエル神奈川でチームメートの長崎美柚（木下アビエル神奈川）と対戦し、４―１で下し、３大会連続の４強入りを果たした。

第１ゲーム（Ｇ）を取られ、第４、第５Ｇは１―７から最大６点差を逆転して取り切る苦しい一戦を乗り越えた張本美は「組み合わせが決まってから、同士討ちで本当に自信がなかった。試合前は不安と緊張でいっぱいでした。お互いのボールを知っているから、対策しても通用しないかもしれない。本当に気持ちの勝負だった。１点でも多く、気持ちで負けないように耐えて、耐えて。最終日まで残れてうれしいです」と安堵（あんど）し、タオルで大汗をぬぐった。

長崎のパワー、ボールの回転、スピードの３要素において「どこを取っても勝てない」と自負する難敵に対し、張本美は冷静に立ち向かった。第１Ｇを先にゲームポイントを取りながら１０―１２で落とし、「あぁ…チャンスだったのに」と心の声がもれたが、「１本ずつ」と気持ちを切り替えた。第３Ｇ終盤は相手のサーブでミスが出てから、一気に襲いかかった。最後はバックハンドドライブを相手のバック側に鋭く打ち抜き、ラケットをはじいた。

続く第４、第５Ｇは「３Ｇ目で集中力を使ってしまい」と序盤は長崎の猛攻にあった。それでも「１点ずつ取るだけ」と自らを奮い立たせ、逆転でゲームを奪う、真骨頂の粘り強さを見せて勝利につなげた。

２３日のジュニア女子で１０年の石川佳純以来、１６年ぶり２人目の４連覇を達成した。一日５試合を勝ち抜いたが、「昨日はしっかり食べて、しっかり寝て、今日は疲れはありませんでした」とうなずいた。

直近２大会は決勝に進んだが、３連覇した早田ひな（日本生命）に敗れ、初タイトルを阻まれてきた。早田も勝ち上がった。まずは２５日の準決勝で伊藤美誠、芝田沙季の実力者を破ってきた横井咲桜（ミキハウス）と激突する。この日はコーチの父・宇さんの誕生日で、１７歳は「『おめでとう』とは言いました。でも自分が試合前は緊張していて…。まあ、（勝って）少しはプレゼントになったかな。いや、でも明日もっといいプレゼントをしたい」と決意を新たにした。