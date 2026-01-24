「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の公式サイトが２４日に更新され、ＳＵＧＩＺＯが車でバイクと接触事故を起こした影響で延期となったクリスマスライブの振替公演が３月１２日に決まったことを報告。このライブでＳＵＧＩＺＯも復帰すると発表した。

「振替公演決定のお知らせ ＬＵＮＡＴＩＣ Ｘ’ＭＡＳ ２０２５」と題して報告。「ＬＵＮＡ ＳＥＡメンバー一同」による文章で「昨年末のメンバー ＳＵＧＩＺＯの交通事故、そして１２月２３日のＬＵＮＡＴＩＣ Ｘ’ＭＡＳ ２０２５ 有明アリーナ公演の延期につきまして、皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。また事故のお相手さまへ、メンバー 一同、心よりお見舞い申し上げます」と改めて謝罪。ＳＵＧＩＺＯをめぐっては、昨年１２月２０日に、ＳＵＧＩＺＯが運転する車がバイクと接触事故を起こし、その影響で同月２３日に東京・有明アリーナで予定されていたＬＵＮＡ ＳＥＡのライブを延期する事態となった。

「その後の調査によって事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ、これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定しましたことをご報告させていただきます」とし、３月１２日に同じ有明アリーナで振替公演を行うと発表。「出来るだけ早いタイミングでの開催が望ましいと考え模索した結果、ご協力をいただき、同会場での開催が可能になり、上記の日程で開催する運びとなりました」と説明した。「この度は皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、かさねてお詫び申し上げます」とつづられた。

ＳＵＧＩＺＯ本人のコメントも掲載。「皆様、年末に発生した自分の交通事故、そして大切な公演を延期してしまったことで、皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び致します。何より事故のお相手様へ、心よりお見舞い申し上げます」と改めて謝罪した。

「その後、警察の調査によって事故の状況も明らかになり、メンバーと関係者の方々の尽力、そして何より皆様の温かい支えのおかげで、無事振替公演を実施できる運びとなりました。日程が変更になったことにより当日会場に足を運べない方々には本当に心苦しいのですが、今は準備いただいた舞台で最高の表現をすることが自分の大切な責務だと考え、3月12日から正式に復活させていただくことと判断致しました」と、振替公演で復帰すると伝えた。

自身の体調については「自分はもう少し安静が必要な状況ですが、来月からリハビリと公演の準備に専念し、心身共に３月の完全復活を目指す所存です」と説明。「今後の音楽活動、表現を今まで以上に全身全霊で取り組んでいくことこそが、多大なるご心配とご迷惑をかけてしまった皆様への最大の恩返しだと思っています」と心境を記し、「あの日果たせなかった皆様との約束を繋ぎ直させていただけたら…。何卒宜しくお願い致します」とメッセージを寄せた。