人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の堀夏喜が２４日、都内でライブ映画「ＬＩＶＥ ＩＮ ＴＨＥＡＴＥＲ ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ―うつくしき嘘―」の公開記念舞台あいさつを行った。

本作で演じたキャラクターについて「僕が静かなので、（キャラクターを）めっちゃ陽キャにしたいって言った」という。その結果「僕にないものを全部詰め込んでくれたんですけど、最近バラエティーをやりすぎて、そっちに僕が寄ってきている」と明かして笑いを誘った。

映画ではＬＤＨ所属のアーティストと多数共演。後輩グループのＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮからは「先輩たちは踊ってるのに何でそんなに顔が格好いいんですか？と言われた」と告白。「僕、キュンキュンでした」と、隣に立つ中島颯太とともに声を弾ませた。

本作では、累計５０万人を動員した過去４回のライブイベントから厳選された楽曲映像とミュージックビデオを再編集した。原作小説「ＢＡＴＴＬＥ ＯＦ ＴＯＫＹＯ」は、架空未来都市・超東京が舞台で、特殊スキルを持つ若者たちによる５チームの闘いと絆の物語。その最終章となる新規エピソードを描いた最新アニメーション映像と融合させ、劇場版のライブ映像作品となった。