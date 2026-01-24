鍋の野菜、余っちゃった…そんなときはもちもち「チヂミ」で食べ切ろう

寒い冬に嬉しい鍋。今回は、そんな鍋で残ってしまった野菜を活用できるレシピをご紹介します。フィーチャーしたのは、「チヂミ」。さっそくチェックを。

▼トローリ！チーズ＆白菜チヂミ

鍋に欠かせない、レギュラー食材である白菜が大活躍！チーズともちを一緒に入れることで、とろける味わいに。白菜の大量消費にもおすすめ。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼サッパリ！水菜入りチヂミ

煮浸しやサラダにしても食べきれなかった水菜は、チヂミにすると食べやすさがアップ！水菜のグリーンのおかげで、彩りもバッチリですよ〜。

▼シャキシャキもやしチヂミ

傷みやすいもやし。早く使ってしまいたいときは、チヂミにアレンジするのがおすすめです。大量でもしっかり消化できて◎。チーズ＆ポン酢マジックで、モリモリ食べられる〜。





鍋で中途半端に残った野菜は、普通のサラダや料理には使いにくいもの。でも、今回ご紹介したように「チヂミ」にしてしまえば、おいしく食べられますね。これはぜひともお試しください。(TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）