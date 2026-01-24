俳優伊藤英明（50）が23日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。14年に結婚した妻について語った。

伊藤は子育てのため、海外に移住していたことを明かし「息子が生まれたタイミングで海外に移住して、1年間（米国の）オレゴンのポートランドっていうところにいて、その後の2年、サンディエゴにいたんですけど」と告白した。

笑福亭鶴瓶は「海外にいたの!?」と驚き、「奥さんよくOKしてくれたね」と語った。

鶴瓶は「奥さんどんな人？普通の人？」と質問した。伊藤は「そうですね。一般の方って言ったらあれですけど」と答えた。

Kis−My−Ft2藤ヶ谷太輔から「性格的にはどういった方なんですか」と聞かれると、伊藤は「僕から見てもかっこいい人ですよね。楽観的。明るいっていう」と語った。

鶴瓶は「わかる！俺この間お会いしたからね」と極秘で伊藤の妻に取材していたことを明かした。

伊藤は「マジで？」と驚き、妻と鶴瓶、藤ケ谷のスリーショット写真を見て笑った。

鶴瓶は「めちゃめちゃかっこええし、家生まれた場所が近いねん、俺と」と語り、藤ケ谷も「その話ですごい盛り上がった」と伝えた。

藤ケ谷は「かっこよさと、懐の深さみたいな」と妻の人柄を表現。鶴瓶は「こんな人おんねんなぁって思ったわ。いろんな人に会ってきたけどこの人すごいよ、かっこいいし」と語った。

伊藤は「結婚を諦めているところもあった。39歳で結婚したんですけど、この人に会った瞬間、『この人だ』っていうのが（あった）」と語った。