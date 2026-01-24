NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）で寧々を演じている女優浜辺美波（25）が24日、都内で、滋賀の魅力を発信する「プレミア豊臣トーク」に出席した。

大河ドラマ初出演の浜辺は「大河って、もっと空気感が重く神妙に撮影が進んでいくと思ったんですが、温かくて、笑いがあふれている現場です」と話した。

仲野太賀と池松壮亮にも触れ、「おふたりが盛り上げながらもスムーズに進められるようアップデートしてくれる。空気感はずーっといいです」と感謝、「2人は、せりふをかんじゃっても、ツッコんだり助け舟を出したり、雰囲気がとにかく良くて最強」と絶賛した。

池松演じる藤吉郎（のちの豊臣秀吉）の妻となる寧々を演じるにあたって、浜辺は「最初はもっとどっしりとして、時代劇らしいしゃべり方をした方がいいのかと思ったのですが、監督に意識しすぎない方がいいと言われました。『豊臣兄弟！』ならではの寧々を作り上げていけたら」と話した。表情豊かな寧々と自身について「私も表情は豊かな方。感情が出やすいので、そういうところは（役に）活きているんじゃないかと思っています」と、共通点を語った。

滋賀・長浜会場との中継をつないでクロストークした。