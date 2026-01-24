関東男子学生代表国際強化遠征の参加メンバーが発表…特別指定の松本秦、十返翔里らが参戦

1月23日、関東大学バスケットボール連盟は2月2日から6日にかけて2025年度関東男子学生代表国際強化遠征（韓国）を実施することを発表。計12名の参加メンバーを同時に発表した。

参加選手は関東の強豪大学でプレーする1・2年生によって構成され、「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」で早稲田大学の57年ぶり優勝に貢献し、現在は宇都宮ブレックスの特別指定選手として活動している松本秦（1年）が選出。また、群馬クレインサンダーズに特別指定で加入した東海大学の十返翔里（1年）も名を連ねている。

そのほか、佐藤友（東海大学／2年）や湧川裕斗（明治大学／1年）、髙田将吾（筑波大学／1年）ら注目の若手タレントが参加。チームリーダー兼ヘッドコーチは、大東文化大学の西尾吉弘氏が務める。

■2025年度関東男子学生代表国際強化遠征（韓国） 参加選手



※名前（所属／出身校）の順に記載



・佐藤友（東海大学2年／東山高校）



・アピアパトリック眞（専修大学2年／福岡第一高校）



・ウィリアムスショーン莉音（白鷗大学2年／仙台大学附属明成高校）



・北條彪之介（青山学院大学2年／美濃加茂高校）



・中島タイリースリショーン（大東文化大学2年／逗子葉山高校）



・ロイ優太郎（白鷗大学2年／習志野高校）



・和田拓磨（大東文化大学1年／北陸高校）



・湧川裕斗（明治大学1年／福岡大学附属大濠高校）



・松本秦（早稲田大学1年／洛南高校）



・井伊拓海（筑波大学1年／早稲田実業学校高等部）



・十返翔里（東海大学1年／八王子学園八王子高校）



・髙田将吾（筑波大学1年／福岡大学附属大濠高校）

【動画】インカレでも多彩なオフェンスでチームをけん引した松本！