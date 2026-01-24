今年はより特別。注目のピエール マルコリーニ「バレンタインコレクション2026」をチェック

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

2026年、日本上陸25周年のピエール マルコリーニ。

その記念すべき年のバレンタインを彩る「バレンタインコレクション2026」が1月10日から順次発売開始されました！ 先日行われた発表会へ参加してきたので、その様子をレポートします。

今回のコレクションでは、ピエール マルコリーニが実際に日本を旅して出会ったこだわりの日本食材を使用したものを含む新作チョコレートが15種類も登場。

日本酒、海苔、スダチ、ユズ、ほうじ茶、きな粉など、日本ならではの素材にラインナップを見ただけでもワクワクします！

■日本上陸25周年を記念した限定スペシャルアソート「コフレ アニヴェルセール ヴァンサンカン ジャポン」

こちらはピエール マルコリーニが日本への感謝の気持ちを込めて、日本のために作ったスペシャルアソート。

9個入り(4,968円)と、18個入り(9,720円)があり、パッケージには越前和紙が使われています。箱を手に取った瞬間から特別感があり、記念イヤーにふさわしい佇まいです。

9種類のチョコレートのうち、特にお気に入りだったチョコレートはこちらの2種類。

◇余韻 Velours Kinako

焙煎したきな粉とピスタチオのプラリネを組み合わせた一粒。口に入れた瞬間、香ばしく洗練された味わいを楽しむことができました。

「和」を感じることができて個人的に大好きな味わい。

◇潮騒 Brise Marine

そして、驚かされた一粒がこちらの「潮騒 Brise Marine」。ヘーゼルナッツと佐賀県産有明海苔を加えたヘーゼルナッツプラリネ。ヘーゼルナッツのザクっとした食感がアクセントになっていて、思わず「こんな組み合わせがあるんだ！」と驚かされました。

■コフレ ドゥ ココロ 6個入り

アシンメトリーのハートのチョコレートが6個入っている「コフレ ドゥ ココロ（3,132円）」。

見た目のかわいさはもちろん、ユズやアズキなど和の食材を使用した新フレーバーが登場しています。

実は私、去年このクール ココロ シリーズを友達にプレゼントしたところ、とても喜んでもらえました。かわいさと本格的な味わいを兼ね備えているので、友人へのギフトにもピッタリなこと間違いなし♡

■ご褒美にもギフトにも。ピエール マルコリーニのバレンタインチョコを体験してみて

友達やパートナーへのバレンタインギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美チョコとしても楽しみたいピエール マルコリーニのバレンタインコレクション。

みなさんもぜひ、この特別な味わいを体験してみてはいかがですか？

（えりか）