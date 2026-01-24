3種のハートチュロを組み合わせ！　ミスタードーナツ×GODIVAからミスド55周年記念商品がネットオーダー限定で登場

ミスタードーナツは1月22日より、「Mister Donut×GODIVA」シリーズから展開するミスタードーナツの55周年記念を記念した期間限定商品「トリオハート ショコラ＆プラリネ」（669円）の予約受付を開始します。

■3種のハートチュロを組み合わせた特別な一品

同商品は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、プラリネホイップを絞りチョコレートをコーティングしています。

プラリネホイップ、ガナッシュクリーム、ガナッシュホイップを重ね、それぞれココアパウダー、ストロベリーチョコとストロベリーシュガー、チョコレートで仕上げた3種のハートチュロを組み合わせました。

取扱いは、ミスドネットオーダー予約注文限定。予約は受取日前日まで受け付けており、受け取りは2月4日〜28日となっています。

■商品概要

商品名：トリオハート ショコラ＆プラリネ

価格：669円

取扱い：ミスドネットオーダー実施店（一部ショップ除く）

予約期間：1月22日〜2月下旬予定

受渡期間：2月4日〜28日

