【ロペピクニック×ハローキティ】大人気コラボレーション第3弾が発売
ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを発売します。1月23日正午よりオンラインで先行予約を開始し、30日から店舗で販売します。
■ハローキティのリボン型バッグやトレンドのニットカーディガンなど7アイテム
新年に発売し話題となったコラボ企画から、新作コレクションが登場です。今回は、バレンタインにぴったりなピンクやハートを基調とした全7型をラインアップしました。
トレンド感ある「ワッペンケーブルニットカーディガン」は、左胸の「ハローキティ」のワッペンがポイント。袖口にはリボンの刺繍を施しました。
「巾着付きアソートTシャツ」は、オーバーシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすい半袖Tシャツ。巾着はTシャツが入る大きさなので旅行にもぴったりです。
「【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ」は、フロントの色の変わるスパンコール刺繍が印象的なTシャツ。たぷんとした袖が可愛いロングスリーブ仕様です。
「2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ」は、「ハローキティ」のリボン型のミニバッグ。チェーンショルダーとストラップが付いています。
「アクリルチャーム付きトートバッグ」は、見た目以上に大容量のトートバッグ。ハローキティのリボンは立体的なエナメル仕様になっています。
「折りたたみエコバッグ」はコンパクトに折りたためるエコバッグ。かわいいハートのカラビナ付きです。
「ハローキティ」の刺繍をワンポイントであしらった、ふわふわの「タオルハンカチ」も販売します。
自分へのご褒美や大切な人への贈り物として、甘い季節を華やかに彩る特別なコレクションです。
（ｃ）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434
■商品概要
商品名：ワッペンケーブルニットカーディガン
価格：5,995円
カラー：ピンク/キナリ/ブラウン
商品名：巾着付きアソートTシャツ
価格：6,490円
カラー：ピンク/ブラック/ホワイト/ホワイト系
商品名：【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ
価格：3,982円
カラー：ホワイト/ピンク
商品名：2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ
価格：4,994円
カラー：ブラック/レッド
商品名：アクリルチャーム付きトートバッグ
価格：5,489円
カラー：ピンク
商品名：折りたたみエコバッグ
価格：2,189円
カラー：ピンク/ホワイト
商品名：タオルハンカチ
価格：1,320円
カラー：オフ /ピンク
先行予約：「J’ aDoRe JUN ONLINE」（https://www.junonline.jp/rope-picnic/）
（フォルサ）