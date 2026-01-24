【ロペピクニック×ハローキティ】大人気コラボレーション第3弾が発売

ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は、サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションアイテムを発売します。1月23日正午よりオンラインで先行予約を開始し、30日から店舗で販売します。

■ハローキティのリボン型バッグやトレンドのニットカーディガンなど7アイテム

新年に発売し話題となったコラボ企画から、新作コレクションが登場です。今回は、バレンタインにぴったりなピンクやハートを基調とした全7型をラインアップしました。

トレンド感ある「ワッペンケーブルニットカーディガン」は、左胸の「ハローキティ」のワッペンがポイント。袖口にはリボンの刺繍を施しました。

「巾着付きアソートTシャツ」は、オーバーシルエットで、パンツにもスカートにも合わせやすい半袖Tシャツ。巾着はTシャツが入る大きさなので旅行にもぴったりです。

「【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ」は、フロントの色の変わるスパンコール刺繍が印象的なTシャツ。たぷんとした袖が可愛いロングスリーブ仕様です。

「2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ」は、「ハローキティ」のリボン型のミニバッグ。チェーンショルダーとストラップが付いています。

「アクリルチャーム付きトートバッグ」は、見た目以上に大容量のトートバッグ。ハローキティのリボンは立体的なエナメル仕様になっています。

「折りたたみエコバッグ」はコンパクトに折りたためるエコバッグ。かわいいハートのカラビナ付きです。

「ハローキティ」の刺繍をワンポイントであしらった、ふわふわの「タオルハンカチ」も販売します。

自分へのご褒美や大切な人への贈り物として、甘い季節を華やかに彩る特別なコレクションです。

（ｃ）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

■商品概要

商品名：ワッペンケーブルニットカーディガン

価格：5,995円

カラー：ピンク/キナリ/ブラウン

商品名：巾着付きアソートTシャツ

価格：6,490円

カラー：ピンク/ブラック/ホワイト/ホワイト系

商品名：【KIDS】スパンコールロングスリーブTシャツ

価格：3,982円

カラー：ホワイト/ピンク

商品名：2WAYストラップ付きミニショルダーリボンバッグ

価格：4,994円

カラー：ブラック/レッド

商品名：アクリルチャーム付きトートバッグ

価格：5,489円

カラー：ピンク

商品名：折りたたみエコバッグ

価格：2,189円

カラー：ピンク/ホワイト

商品名：タオルハンカチ

価格：1,320円

カラー：オフ /ピンク

先行予約：「J’ aDoRe JUN ONLINE」（https://www.junonline.jp/rope-picnic/）

（フォルサ）