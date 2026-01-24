MF伊藤敦樹が今季3アシスト目で勝利に貢献！ ヘントはリーグ戦3連勝に
ヘントに所属するMF伊藤敦樹が、23日のスタンダール・リエージュ戦で1アシストを記録した。
ジュピラー・プロ・リーグ第22節が23日に行われ、ヘントはスタンダール・リエージュと対戦。この試合にボランチでスタメン出場した伊藤は、1点リードで迎えた31分にシーズン3アシスト目を記録。3列目からの飛び出しで味方を追い越した同選手は、エリア内でスルーパスを受けると、ダイレクトでマイナス方向に折り返し、走り込んできたFWウィルフリード・カンガのゴールをお膳立てしたのだ。この追加点でさらに勢いに乗ったヘントは、最終的に4−0で勝利。リーグ戦3連勝で暫定5位に。また、伊藤は82分までプレーした。
ヘントの次戦は30日の第23節RAALラ・ルヴィエール戦となる。
【活躍】伊藤敦樹がアシストで勝利に貢献
流石の視野の広さ
スルーパスに抜け出した伊藤敦樹の
折り返しをカンガが冷静に沈めた！
🇧🇪ベルギーリーグ第22節
🆚リエージュ×ヘント
ベルギーリーグ第22節
リエージュ×ヘント