歌手の和田アキ子（75）が24日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の体調の現状について明かした。

前週17日の放送では「申し訳ございません。声が全然出なくなって」とかすれ声で出演していた和田。この日も冒頭、「残念なことに申し訳ございません。先週より、だいぶいいんですけど、まだ鼻声が抜けませんね」とこの日も謝罪からスタートした。

とはいえ「（先週とは）全然違うんですよ」と和田。「今回、楽に声は出せるんですけど、完全に鼻声で。先週と同じく、熱も出ないし、せきがたまに出るのと、オープニングからアレですけど、鼻水が。それぐらい。病院に行って薬もらって、飲み尽くしたんですけど、相変わらず。寝て起きたら（まだ）鼻声だからショックで」と肩を落とした。

「何とか治したくて。耳鼻咽喉科行ったり内科行ったりいろいろとしているんですけど、“風邪としか言いようがない”って」と和田。「こんなに長引くって…。右耳がちょっと聞こえづらくなっていて、“それは鼻が詰まっているせいでしょう”って。鼻は細い管みたいなのを喉の奥まで入れて調べて。耳を診てもらうなんてあんまりないんですけど。左の耳は早かったんですけど、右の耳は凄く長くて」と嘆いた。

それでも、オープニングトークを22分もしゃべり続けた和田。アシスタントの垣花正アナウンサーは「本当にしんどいんですか？」とツッコミ。和田は「しんどいねん」ともらしていた。