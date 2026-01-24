近年相次いだ事案を受け、職業パイロットと飲酒の問題に改めて注目が集まっている/Photo Illustration by Jason Lancaster/CNN/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）飲酒と重機の操作が両立しないことは、広く認識されている。

アルコールは反応時間を遅らせ、判断力や集中力を鈍らせ、めまいや吐き気を引き起こすこともある。このような影響は、航空機の操縦においてはさらに危険性が高まる。

職業パイロットが酒に酔った状態で飛行機を操縦することはまれであるが、近年相次いだ事案により、この問題が改めて注目を集めている。

特に2024年12月、日本航空の2人のパイロットがフライトの前日に過度の飲酒をしていたことが明らかになり、同社は世間の厳しい目にさらされた。

また翌年8月にも、日航の機長がハワイ発中部国際空港行きのフライトの前日にビールを3本飲んでいたことを認めた。

同機長は、自主的に行ったアルコール検査で不合格となり、最終的に病欠を申し出た。そのため日航は急きょ代替要員の確保に追われ、その後の運航に連鎖的な遅延が生じた。

この問題を受け、日航は同機長を解雇するとともに、経営幹部の一時的な報酬減額を発表し、さらに安全対策の強化を約束した。

では、パイロットが確実にしらふで操縦席に着くように、各航空会社は実際にどのような安全対策を講じているのだろうか。

その答えは一概には言えない。というのも、すべての航空会社に共通して適用される普遍的な法律は存在しないからだ。

実務上、航空会社は多層的な防護策を講じている。具体的には、飲酒から操縦までの一定時間を定める「ボトル・トゥ・スロットル」規則、血中アルコール濃度（BAC）の厳格な上限設定、抜き打ち検査、疑いに基づく検査、医療面での監督、同僚による通報制度、リハビリテーション・プログラムなどだ。

また、違反が判明した場合には、操縦免許の停止・取消や刑事責任の追及など、厳しい処分が科される。さらに国によっては、出発前の呼気アルコール検査が義務付けられている。

国際民間航空機関（ICAO）の指針では、有資格の航空従事者が「精神活性物質の影響下で業務に従事すること」を禁じているが、詳細は各国の規制当局や個々の航空会社が定めているため、規則の寄せ集めの状態に陥っている。

例えば、BACを0.04％未満と定めている国もあれば、0.02％、さらには0.00％を義務付けている国も存在する。またボトル・トゥ・スロットル規則で設定される飲酒から操縦までの時間についても、8時間、10時間、12時間、24時間と、国や地域によってまちまちだ。

そのため、国際線を運航するパイロットにとって、具体的な基準値を常に把握しておくことは容易ではない。

国によって異なる規則

英国では、パイロットはBACを0.02％未満に抑えることが義務付けられており、ランプ・インスペクション（空港駐機中に検査官が行う立ち入り調査）の際には抜き打ちのアルコール検査の対象となる。

米国では、英国よりも規制がやや緩い。

連邦航空局（FAA）は、パイロットに対し、BACを自動車運転における法定基準値の半分に相当する0.04％未満とすること、また飲酒から操縦まで最低8時間空けることを義務付けている。

ただし、これはあくまで最低基準であり、デルタ航空やユナイテッド航空など、一部の航空会社は、飲酒から操縦までの時間を12時間とする、より厳格なボトル・トゥ・スロットル規則を定めている。

さらにFAAは、法的に定められた8時間ではBACが法定基準まで下がらない可能性があり、加えて二日酔いの影響でパイロットの操縦能力が損なわれるおそれがあるとして、24時間の待機を推奨している。

また米国では、安全対策の一環としてアルコール検査が行われている。検査は主に抜き打ちで実施されるほか、同僚、運輸保安庁（TSA）職員、上司などによる合理的な疑いがある場合や、事故発生後に行われる。FAAによると、検査で陽性となった場合には、カウンセリング、警告書の発行、罰金、停職、免許取消などの処分が下されるという。

日本では、航空会社は国土交通省航空局の指針に従わなければならない。そこでは乗務員と客室乗務員に対し、連続したフライトに出発する前に検査を受けることを義務付けている。

日航は、24年と25年に発生した事案を受け、一連のより厳格な規則と安全対策を導入し、その一環としてボトル・トゥ・スロットルの期間を24時間に延長。さらに全てのフライトの前に3回の呼気アルコール検査の実施を義務付けた。また24年には乗り継ぎまでのホテル滞在中の飲酒も禁止した。

日航の広報担当者によると、同社は昨年9月以降、アルコールに関連するリスクがあると判断されたパイロットの飛行業務停止や、抜き打ち検査（特に宿泊後）の強化といった対策を実施しているという。

インドのゼロトレランス政策

インドは、飲酒とフライトに関する規則が世界で最も厳しい国の一つとされる。

インド民間航空総局（DGCA）は、インド国内で急速に拡大する航空産業において、パイロットの操縦能力低下の可能性を完全に排除することを目的とした厳格なゼロトレランス（どんな小さな違反に対しても例外を許さず罰すること）政策を実施している。

ボトル・トゥ・スロットルは12時間、BACは0.00％に設定されており、さらにパイロットは、フライトごとに、空港内の指定された部屋で、カメラ撮影の下で、呼気アルコール検査を受ける必要がある。

インドの航空会社で国際線を運航するタラナ・サクセナ機長によると、パイロットは必ず検査を受ける必要があり、忘れると陽性とみなされ、厳しい処分が科されるという。

この規則は、インドへの国際線到着時にも適用され、サクセナ機長によると、検査施設のない空港から到着する場合は、着陸後すぐに検査を受ける必要がある。

インドでは12時間のボトル・トゥ・スロットル規則が義務付けられているが、サクセナ氏によると、同氏の多くの同僚は安全のため自主的に16時間か18時間に延長しているという。

彼らは、体内に微量のアルコールが残ることだけでなく、アルコールが疲労を悪化させたり、睡眠を妨げたりすることで、たとえしらふであっても操縦能力に影響を及ぼす可能性を懸念している、とサクセナ氏は説明する。

また乗務員たちは、ごく微量のアルコールも検出されないように、マウスウォッシュや香水、消毒液などの使用も避けているという。

各国の多層的安全対策

採用前の薬物・アルコール検査、抜き打ち検査、合理的疑いに基づく検査は、今や世界で一般的になっている。しかし前述の通り、基準値は国や地域によって異なるため、欧州では対応が複雑になる場合もある。

欧州航空安全庁（EASA）は、英国と同様にBACの上限を0.02％と定め、航空会社および航空当局に対して、多層的な安全対策の維持を義務付けている。

欧州連合（EU）加盟国の中には、より厳しい規制を課す国もある。例えばイタリアでは、BACが0.00％を超えると違反と見なされる。

アジアでは、シンガポール民間航空局（CAAS）がボトル・トゥ・スロットルを8時間と定め、呼気210リットルあたりのアルコール量を0.02グラムまで（血中濃度に換算すると約0.02％）と規定している。

またCAASは2019年に外国および国内の航空会社のパイロットを対象とした抜き打ち検査プログラムを導入した。

さらに、CAASの飛行基準担当ディレクター、フーン・リン・ホイ氏によると、運航事業者には、アルコール使用に問題のあるパイロットを積極的に特定・管理し、適切な支援を行う独自のアルコール管理プログラムの整備が義務付けられているという。

香港のキャセイパシフィック航空もボトル・トゥ・スロットルを10時間とし、さらに呼気100ミリリットルあたりのアルコール量の上限を9マイクログラム（BAC約0.02％に相当）と定めている。

またアラブ首長国連邦（UAE）でもBACの上限を0.02％と定め、さらに空港での定期的な検査や、刑事責任や操縦免許の失効などの厳しい処分が科されている。

仕事上のプレッシャーへの対応

多くの航空会社では、正式な規則や検査と並行して、困難を抱える乗務員を支援するための同僚によるサポートやリハビリテーション・プログラムを提供している。

例えば英ヴァージン・アトランティック航空では、ウェルビーイング（心身の健康）支援のための各種リソースやメンタルヘルス評価、産業医を通じた機密性の高い医療アドバイス、現場でのメンタルヘルス支援など、幅広い支援体制を整えている。

また同社は、英国民間航空局（CAA）の指針に従い、アルコール関連の問題で操縦資格を失ったパイロットが資格を回復するための道筋も提供しているという。

パイロットは外部からは見えにくいプレッシャーを抱えている場合もあるため、このような支援プログラムは必要不可欠だ。

2025年に公衆衛生学術誌「Frontiers in Public Health」に掲載されたフランスの研究によると、欧州の航空会社のパイロットたちに顕著な不安、抑うつ、アルコール乱用の症状が見られたという。

1220人の回答者のうち、4分の1以上が不安を訴え、13％が抑うつ症状があると答え、さらに約40％がアルコール乱用を報告した。これを受け、原因のさらなる解明や、より充実した支援体制の整備を求める声が上がっている。

パイロットが突然フライトから外されると、センセーショナルな見出しになりがちだ。しかし、アルコールに関連するパイロットの違反は極めてまれであることも踏まえる必要がある。

FAAの最新のアルコール検査データによると、2023年に安全上重要な航空従事者を対象として6万4023件の抜き打ちアルコール検査が実施された。

そのうち、法定上限であるBAC0.04％以上と判定されたのはわずか65件で、全体の0.001％に過ぎなかった。

FAAは、合理的な疑いがある場合にもアルコール検査を実施している。

368件の疑いに基づく検査のうち、149件が陽性と確認された。該当者は職務を外され、FAAの「職務復帰プログラム」を完了することを義務付けられた。

このプログラムには、評価、推奨される教育、必要に応じたリハビリテーション、フォローアップ、職務復帰前の検査、さらに継続的な薬物・アルコール検査での陰性確認が含まれる。

またパイロットは、定期的なアルコール・薬物検査に加え、6カ月ごとにフルシミュレーターでのチェックも受ける。このチェックに合格するまで、操縦免許は一時的に停止される。

この制度は世界的に標準化されているわけでも完璧でもないが、規則、検査、訓練、同僚による監視、自己申告といった複数の防護層により、パイロットの操縦能力の低下は、通常、航空機が離陸するかなり前の段階で発見される。