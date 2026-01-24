お笑いコンビ「フォーリンラブ」のハジメが、芸人と二足のわらじで社長になっていた！

２３日放送のフジテレビ系特番「平成の名場面連発！あの人ビフォーアフター」（午後９時）で特集された。２００７年にバービーとコンビを結成し「イエス、フォーリンラブ」のネタでブレイクした。しかし…。テロップで「最近テレビでコンビ活動を見かけない」と現在の活動について説明した。

４１歳になったハジメを番組は直撃。ハジメは「芸人と二足のわらじで、家の木をシロアリと腐れから守る仕事をやっております」と明かした。２０２２年に施工会社を起業。建築の基礎部分に発生するシロアリの侵入経路をふせぐ作業を行っている。番組スタッフが「会社の月商は？」と聞くと、ハジメは「平均として１００〜１３０万くらいだと思います」と答えた。

プライベートでは２０１４年に２歳年上のミホさんと結婚し、６年の不妊治療の末、２２年に第１子女児が誕生し、３ショットも番組で披露された。

ネット上では「ハジメちゃん。。。全然見なくなっちゃったな」「不妊治療の末２２年に女の子が誕生して幸せそう」と反響が寄せられた。