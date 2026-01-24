ドジャース・山本由伸投手（２７）が２４日、都内の「ＮＩＫＥ ＨＡＲＡＪＵＫＵ」でスペシャルトークショーを行った。

集まった野球少女から「メジャーに行って驚いたこと」を聞かれると「全てのスケールが違うというか。よく言うのは選手のパワーとかありますけど、そういった技術じゃないところで言えばやっぱり移動の飛行機も全て貸し切りになりますし、そういった私生活の面もそうですけど、すごい全てのサポートが整っていて。ちょっとでも早く移動できて、すぐ休めて、次の試合にいいコンディションでプレーできるという。そのためなんですけど、そういった１試合にかけるアレが全然違うなと思いましたし」と明かした。

続けて「移動とかもすごいハードなんですけど、その中でも選手たちはめちゃくちゃ元気で。移動の飛行機でも騒いだり…。僕はそこでめちゃくちゃ睡眠してもみんなより元気がないというか（笑）。また球場に行ったらみんなすごい汗かいて、もうすでに一流の選手たちがめちゃくちゃ練習してますし。技術のところでいくとそういった一流のチームメートたちがこんな練習するんだと。あんなに実力があるのにセンスとか才能ももちろんあると思いますけど、これだけ練習するかというのはビックリしましたね」と話した。