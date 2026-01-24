楽天・西垣雅矢投手（２６）が２４日、仙台市内の「楽天モバイル 最強パーク宮城」の室内練習場で自主トレを公開した。

昨季は自己最多の６３試合に登板して、７勝１敗、防御率１・９６をマーク。ブルペンを支えた。今オフは継続性や再現性をテーマに取り組む日々。「去年はフォームを変えたり新しいこともやったけど、今年は再現性とかを。新しいことをするというよりは、いい状態を継続できるようなところを練習してきました」と説明した。

西口が先発転向の可能性があり、則本も巨人へ移籍。西垣は勝利の方程式入りの期待もかかるが、まずは任された役割を全うしていく覚悟だ。「どこでもというか、去年いろいろな場面でいかせてもらった経験があるので、どこでもコールがかかればマウンドに上がりたい。勝ちパターンを目指しますとかというよりは、最終的にそう（勝ちパターン）なればいいですけど」と力を込める。

ノルマには５０登板を掲げる。「毎年５０試合を言っていて、今年もまずは５０試合を目標に。そしたら１年間１軍にいると思うので、まずは５０試合を目指してシーズンに入っていきたい」と見据えた。