将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第2局1日目が24日、京都市の「伏見稲荷大社」で指されている。対局室の2つ隣には、人気ゲーム「ファイナルファンタジー（FF）」のキャラクターデザインで知られる画家の天野喜孝さん（73）が奉納したふすま絵などが飾られた“墨絵部屋”がある。検分前には両対局者も見学し、感嘆の声をあげた。

作品名は「INARI」で、昨年5月に奉納。「光と闇」をテーマに、ふすまや壁など部屋全面に天野さん自ら絵を描いた。前期の王将戦では藤井の控室だった場所。何もないまっさら部屋が、1年もせず人気画家の手によって作品となった。案内された藤井は「おぉ！」と満面の笑み。永瀬も「すごいですね」と絵を見ていた。

天野さんは2023年に作家の夢枕獏さんらと手がけた作品を奉納し、その縁で「もっと描かせてほしい」と大社に相談。宮司は「好きなものを描いてほしい」と承諾し、今回の奉納が決まった。

制作期間は約1週間。美しい女神や躍動感のある竜などが墨の濃淡で表現され、FFの登場キャラクターも描かれている。部屋にこもって作品を仕上げ、照明のスイッチやしっくいの部分にまで墨が及んだ。大社によると「天野さんが墨絵をする、ふすま絵を描く、といったことは初めてだと聞いています」と話した。大社は今春頃に公開する計画を立てている。