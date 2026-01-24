『DREAM STAGE』またまた豪華ゲスト 『8番出口』話題の河内大和、生見愛瑠ら出演
中村倫也が主演を務めるTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第3話に登場するゲストキャストが発表された。K-POP業界を舞台に、元天才プロデューサーと7人の練習生が夢を追う姿を描く本作。30日放送の第3話では、ボーイズグループ・NAZEを取り巻く環境が一変し、新たな試練が描かれる。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
本作は、かつて問題を起こし業界を追放された元音楽プロデューサー・吾妻潤と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて世界を目指す物語。K-POPの華やかさと厳しさを背景に、熱い絆と成長を描く“スポ根”要素が特徴だ。吾妻を中村が演じ、NAZEのマネージャー遠藤水星役を池田エライザが務めている。
第2話で東京ガールズコレクションのステージを成功させたNAZEは、第3話で注目を集め始めるものの、ライバルグループ・TORINNERの日本デビュー決定を機に状況が暗転。巨大事務所の影響力により取材や番組出演が次々と白紙となり、メンバーは不安に追い込まれる。そんな中、吾妻はファンを増やすための“ある作戦”を提案する。
その作戦の中でNAZEが出会う人々として、情報バラエティー番組『王様のブランチ』でおなじみのLiLiCo、ニッチェ（江上敬子、近藤くみこ）、小林麗菜、松元絵里花、阿部凜が登場。街中での交流を通して、彼らがNAZEに叱咤激励を送る姿が描かれる。
さらに、映画『8番出口』で話題を集めた俳優・河内大和が、NAZEや吾妻に関わる週刊誌記者・風祭役でゲスト出演。怪しげな存在感で物語に波乱をもたらす。また、生見愛瑠が友情出演し、TORINNERが出演する音楽番組の司会者役として登場する。
