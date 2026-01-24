燃えさかる納屋に閉じ込められた牛たちを緊急避難させる緊迫の瞬間…凍った湖で“立ち往生”シカ救助劇の一部始終　アメリカ

アメリカ・ニューヨーク州で、火災から動物たちを救助する様子がカメラに捉えられた。動物たちは火災が起きた建物から動けない状態だったが、警察官の誘導で避難することができた。一方、コロラド州では、凍った池で動けなくなった動物もみられた。警察官が粘り強く誘導し、無事救出することができた。

炎迫る納屋からウシが緊急脱出

アメリカ・ニューヨーク州で7日、建物火災が発生していた。

駆け付けた警察官が目にしたのは、しっぽを振る大きな動物、ウシだ。飼育されていたウシたちが納屋に閉じ込められていた。

警察官は鉄の囲いを壊し、急いでウシたちを避難させた。ウシたちは誘導におとなしく従い、外へ逃げていった。

警察によると、1頭がやけどをしたという。

氷上で動けぬシカを救助

一方、アメリカ・コロラド州では13日、凍った池の上で立ち往生したシカが撮影されていた。

シカは脚をけがして動けなくなったとみられる。岸から数十ｍ離れた位置にいた。救助隊は氷が割れないよう慎重に進み、輪っかを装着してロープで引き寄せる作戦に出た。

しかし、途中で輪っかが外れ、シカは自ら立ち上がろうとしたが再び座り込んでしまう。救助隊員は「大丈夫」と声をかけて落ち着かせ、再び輪っかをはめてもう一度チャレンジ。今度は抜けないようにしっかりとおさえて岸へ向かう。

そして無事に到着すると、シカは立ち上がり、そのまま走り去っていった。

（「イット！」 1月20日放送より）