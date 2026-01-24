映画『BATTLE OF TOKYO』舞台あいさつに3グループ9人集結 LDHならではの魅力伝える
LDH JAPANによる次世代エンタテインメントプロジェクト“BATTLE OF TOKYO”の劇場版『LIVE IN THEATER「BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-」』の公開記念舞台あいさつが、24日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋で開催された。
【集合ショット】メンバー大集合！舞台あいさつの模様
舞台あいさつには、THE RAMPAGEの陣、与那嶺瑠唯、藤原樹、FANTASTICSの世界、堀夏喜、中島颯太、PSYCHIC FEVERの半田龍臣、剣、WEESA、監督の平沼紀久氏が登壇。
本作の裏話について聞かれると、藤原は「ライブは何回もやらせてもらっているですが、初期の振り付けを全く覚えていなくて（笑）。思い出すのが大変で…。でも、みんなと協力して思い出しました」と明かす。
「かなり長時間ミーティングした」という世界は「戦い方はこうであってほしいとか、誰と戦ったらこういう展開で…とか、かなり細かく打ち合わせしました」と、こだわったことを語った。
最後には陣から「自分たちもBATTLE OF TOKYOを通して、今までやったことのないエンターテインメントを表現できています。LDHならではだと思っているので、これからも皆さんに楽しい企画をお届けできるんじゃないかと思います。引き続き楽しみにしていただければと思います！」とメッセージを送った。
BATTLE OF TOKYOは、“超東京”という架空の未来都市を舞台に、リアルのLDHアーティストをバーチャルのキャラクターに置き換え、リアルとバーチャルを横断する新たなエンターテインメント。本作は、累計動員50万人を記録したBATTLE OF TOKYOのライブイベントを、最先端のアニメーションとともにスクリーンに甦らせた劇場アニメーション作品で、すべての上映が、声出しやペンライトOKの“応援上映”形式で行われる。
ストーリーは、超東京の支配者「ブルーシールド」とスキル使いたちの戦いの1年後が舞台。人々の記憶から消えた救世主シャーロックと、その相棒ゼロの物語を軸に、別世界での“記憶の旅”が始まる。虚構と現実が交錯する新たな世界が描かれる。
