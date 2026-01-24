北斗晶、大量に購入した食材を使った豪華な昼食を公開「パパも大満足でした」

タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。ロケで大量に購入した食材を使い、豪華な昼食を調理したことを報告した。

この日、北斗は「今日も早朝から、用事があり…夫婦で出かけましたが朝ごはんも食べる暇なく」と明かし、ようやく「スタバのコーヒーとパンをゲット」できたと写真とともに報告。用事を終えて帰宅後、遅めの昼食を作ったとつづった。

続けて「昨日のロケで安いものを大量にに買い込んだので早めに仕込みしていただかないと食材がダメになってしまう」と明かし「我が家の今日のお昼ご飯が手前味噌ですがかなり豪華になっちゃいました」と、肉じゃがやメンチカツ、太刀魚の揚げ焼きなどが並んだ食卓を公開した。

中でも「初めて買った」という太刀魚については「前に韓国で食べた太刀魚が美味しくて」「見様見真似で」調理したと説明。「ガーリックソルトをふって少し寝かせてその後に、米粉をたっぷりふってしっかり太刀魚をコーティング」「揚げ焼きして、最後に香りつけにごま油を回しかけてこんがりさせました」と調理法を紹介し「身はホロホロしてるのでやっぱり米粉でしっかりコーティングして正解でした」と満足げにコメントした。

また「どなたか、美味しい太刀魚の調理法を知ってたら教えてください〜」と読者に呼びかけ、豪華な手料理に夫でタレントの佐々木健介も「パパも大満足でした」と喜んでいたことを写真とともに明かした。

最後に、愛犬達のために「たっぷり買ったお肉でジャーキー作り」をしたことも報告。「焼く前から、匂いに釣られてやってきて大興奮」と待ちきれない様子の愛犬達の姿を公開し「明日は、美味しいオヤツが食べられるよ〜」とつづり、ブログを締めくくった。