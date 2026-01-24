「Ｊリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーｆｏｒ ａ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｆｕｔｕｒｅ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ明治安田」が２４日、川崎市のフロンタウン生田で行われた。今回は小野伸二氏とともに、Ｊ１川崎でＦＲＯを務める稲本潤一氏が登場。元日本代表ＭＦのレジェンド２人はまずは室内で気候変動や環境問題とサッカーをテーマとしたサステナトークを行った後、屋外で子どもたちとミニゲームなどで触れ合った。

先日、川崎の新ＦＲＯ（フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー）への就任が発表されたばかりの稲本さんはＦＲＯとして“初仕事”となり「僕自身知らなかったことであったり、サステナブルについて改めて学ぶ機会になった。それをより、ＦＲＯという立場からフロンターレでそういった活動をもっとやっていけたら」と感想を語った。ミニゲームで子どもたちとボールを蹴った後は「楽しかったですけど、僕自身のこの衰え具合は…。まだ（引退して）１年ですけどこんなに落ちるかと思って、トレーニングします」と苦笑いしていた。

また、小野さん、稲本さんともにＷ杯には３度出場。６月開幕の北中米大会までは５か月を切っており、９８、０２、０６年大会に出場した小野さんは「この時期の過ごし方、心境」を問われると「とにかくみんなが今まで通りやってきたことを継続して、やっぱり怪我は怖いですけど、それは注意して、（体を）メンテナンスしながら、この半年間生活してほしい」と語った。０２、０６、１０年大会に出場した稲本さんは「半年の過ごし方を長いと取るか短いと取るか、選手たちの判断になると思う。Ｗ杯は４年に１度で、それを目指す選手もいると思うけど、その先を目指してやってほしい。選ばれた選手は歴史を変えてほしい」と期待した。