「Ｊリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーｆｏｒ ａ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｆｕｔｕｒｅ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ明治安田」が２４日、川崎市のフロンタウン生田で行われた。今回は小野伸二氏とともに、Ｊ１川崎でＦＲＯを務める稲本潤一氏が登場。元日本代表ＭＦのレジェンド２人はまずは室内で気候変動や環境問題とサッカーをテーマとしたサステナトークを行った後、屋外で子どもたちとミニゲームなどで触れ合った。

イベントを終えた小野さんは「本当に楽しく、久々でしたけど、子どもたちが元気よく楽しんでくれたことが良かった。自分ももっともっといいものを見せたいなと思いました」と笑顔で感想を語った。この取り組みは今回で３３回目。異常気象がもたらす地球の気候変動などを取り上げながら、次世代への啓発活動を続けている。「一人一人ができることは、本当に小さなことかもしれないですけど、そういう気づきを得て行動に移すことで、小さなものが大きく変わっていくことにつながると思う。こまめにいろんなことに気づきながら対応していきたい」と前向きに話した。