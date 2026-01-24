◇バスケットボール BリーグB2 バンビシャス奈良 80-70 ライジングゼファー福岡(23日、照葉積水ハウスアリーナ)

Bリーグデビューを果たした福岡大大濠高校1年の白谷柱誠ジャック選手が試合後、デビュー戦の感想を語りました。

白谷選手は第1Q残り1分17秒の場面で初出場。なかなかシュート機会が訪れずに第2Q残り8分30秒で一度は交代となりますが、第4Q残り50秒でコートに戻ると初得点を含む計4得点を挙げました。

「緊張していて体がガチガチだった。第4Qの方はリラックスできてシュートを打つことができた」とデビュー戦を振り返った白谷選手。

チームの先輩たちからは「ボールをもらったら思い切ってシュートに行くように」と声かけされたそうで、レイアップで決めた初得点を「うれしい気持ちでいっぱいでしたが、まだゲームが終わっていなかったのですぐに切り替えました」と笑顔でコメント。2本目は「あたふたしていて、もう投げたようなシュートになってしまった(笑)。本当に入って良かった」と振り返りました。

「(Bリーグの)試合に出るという目標は達成できたので、次からはチームに貢献できるような選手になるためにどんどん経験を積みたい」と意気込んだ白谷選手。「特別な日になったが、満足せずどんどん突き進んでいきたい」とさらなる飛躍を誓いました。