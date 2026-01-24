１月２４日の小倉６Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１８頭立て）は、ボンドマティーニ（牡、栗東・安田翔伍厩舎、父レイデオロ）が単勝２・６倍の１番人気に応え勝利。２０２４年の阪神ＪＦを制し、昨年の桜花賞、オークスで２着に入ったアルマヴェローチェを半姉に持つ良血が上々のデビューＶを飾った。勝ち時計は２分０秒１（良）。

スタートはひと息だったが、中団をリズム良く追走。４コーナー手前から仕掛けてポジションを取りに行き、３番手で最後の直線を迎えた。北村友一騎手のアクションに応えて力強く抜け出し、上がり３ハロン３４秒１で２着のニホンピロロジャー（国分恭介騎手）の追撃を半馬身差で退けた。

１週前、当週と追い切りに騎乗していた北村友騎手は「だいたいこの馬の癖はつかんでいましたが、想像以上に競馬に行って幼さを出しましたね。ゲートも出なかったですし、まだまだ集中できていません」と気性面の課題を指摘。レース運びについては「長く脚を使えるのが持ち味だと思っていたので、自分から動けるポジションを取りに行きました。最後は勝ち切れて良かったです」と振り返った。