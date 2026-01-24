卓球女子の張本美和（木下グループ）が要所で爛レバー瓩気鯣揮した。

全日本選手権（２４日、東京体育館）のシングルス準々決勝では、長粼美柚（木下アビエル神奈川）に４―１で勝利。同じ拠点で練習を重ねる先輩との一戦は「同士討ちだったので自信がなかった。不安と緊張でいっぱいだった」。第１ゲームを１０―１２で落としたが、第２ゲーム以降は粘り強いプレーを披露。「今はすごくうれしい気持ち」と安堵の表情を浮かべた。

終盤の第４、５ゲームはリードを許す展開。それでも「４ゲーム目はちょっと入りが悪かった。準備が悪かったなという気持ちで、でも負けてもいいから１点でも多くという気持ちでやった。第５ゲームはラッキーボールがあったので、ちょっと運にも救われた感じだったけど、気持ち的には１点でも多くという気持ちだった」ときっちり立て直した。

この日は父・宇さんの誕生日。「誕生日おめでとうのひと言しか言っていない。正直すごく緊張していたので口数が少なかった」と苦笑いしつつも「やっぱり明日にもっといいプレゼントをしたいなって思っている。お母さんもちょっと前に誕生日だったので、いいお祝いができたらと思う」と宣言。日本一に輝いた娘の姿を両親に見せることはできるか。