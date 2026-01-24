4児の母・平愛梨、4品並ぶ子供ごはん披露「真似したい」「ボリューミー」の声
【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの平愛梨が24日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供のための手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】4児のママタレ「理想の食卓」から揚げ、卵焼きなど4品並ぶ子供ごはん
平は「＃平飯」のハッシュタグを添え「子供ごはん」と写真を投稿。から揚げ、卵焼き、肉巻き、お味噌汁の4品が並ぶ食卓が写っている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ボリューミー」「愛情たっぷり」「真似したい」「理想の食卓」といったコメントが寄せられている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
