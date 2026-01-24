浜辺美波“織田信長”小栗旬の存在感に驚き「これが芸能人か」
俳優の浜辺美波が24日、都内で行われた『プレミアム豊臣トーク』に出席した。
浜辺は仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）で、池松壮亮演じる豊臣秀吉の正妻・寧々役を務めている。
豊臣兄弟を最強だと思う点についての質問では「作戦会議みたいなのをしているシーンがとても大好き。すごくわかりやすく明瞭にしている姿に、聞いているだけでワクワクする」と熱弁。撮影中の2人の様子にも触れ「噛んだりすることが続いちゃっても『次噛んだら、お昼ご飯なしですよ』みたいな、かわいらしい助け舟を出してあげていて（笑）。『もう1回お願いします』って言ったら、太賀さんが『やらせてください！』っておっしゃってくれたり、雰囲気がすごくよくて最強だな」と声を弾ませた。
織田信長役の小栗旬の印象については「存在感が、人の10倍くらいあるんですよ（笑）。先日、現場に遊びにきてくださっていた時に、遠目から小栗さんを見つけると『おぉー！』ってなりました（笑）。みんなを覆うような存在感があって、これが芸能人かって」と笑わせた。
共演時の様子にも触れ「私たちは豊臣ファミリーで固まって待機している時に、小栗さんが遊びに来てくださって。私たち側から話しかけにいくのって、小栗さんの役作り的に嫌かもしれないなと思っていたのですが、小栗さんから来てくださったのがうれしかった。待機中もかっこよかったです」と笑顔で明かしていた。
