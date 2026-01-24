TOBE所属アーティスト集結コンサート、ドームで開催へ 三宅健、北山宏光、Number_iら出演
事務所「TOBE」所属のアーティストが集結するコンサート『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』が開催されることが24日、発表された。昨年に引き続き、3回目の開催となる。
【写真】超豪華！Number_iら出演アーティスト
今年は、4月20日、21日、22日に愛知・バンテリンドームナゴヤ、5月16日、17日に北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）にて、計5日間開催する。
三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEが出演する予定。
