お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太さんが「ず〜っと気になっていた」という料理に約3年越しに出合い、ネット上で大きな話題となっています。



【写真】「ず〜っと気になっていた」という料理（実際の写真）

関さんは2023年、TBSテレビ「ラヴィット！」のロケで沖縄・石垣島を訪れ、休憩中に初めて目にする料理に出会いました。「ビニール袋に米とササミフライが入っていて、それをそのまま食べる料理」。味は「海で疲れていたのか？塩分が必要だったのか？めちゃくちゃ美味しかった！」と振り返ります。



石垣島で食べて以来、「ず〜っと気になっていた」という関さん。このほど、沖縄料理の店で再び目にしたそうで、「『オニササ』という名前で沖縄料理のお店にありました。再会」と笑顔の写真とともに報告しました。



オニササとは、ポリ袋におにぎりとささみフライを入れ、ソースやマヨネーズをかけて握った料理のこと。石垣島にあるスーパー「知念商会」の人気商品で、商標登録もされています。名称の由来は、おにぎりとささみフライの頭の文字を合体させたと言われています。



関さんの投稿は、表示回数が46万回を突破し、拡散を続けており、ネットユーザーからは「これ美味しいんだよね」「石垣島で食べました」「オニササ大好き」「手も汚れないしいいですよね」「おにぎらずより作りやすいですよ」「関さんいい笑顔だな」などの声が寄せられています。