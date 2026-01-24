【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ちょっと知的な言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！
今回は、少し背筋が伸びるような知的な熟語や、日常生活で見かける便利な言葉が並びました。言葉の「頭」「真ん中」「最後」のどこに空欄があるかを意識しながら、正解を導き出してください。
□□らん
ちょう□□
そな□□け
ゆう□□かん
ヒント：何かを「超える」ことや、資料を「見る」ことに関連する知的な2文字です
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えつ」を入れると、次のようになります。
えつらん（閲覧）
ちょうえつ（超越）
そなえつけ（備え付け）
ゆうえつかん（優越感）
今回は「閲（えつ）」や「越（えつ）」といった、調べることや境界を超えることを意味する漢字が共通のキーワードでした。「閲覧（えつらん）」のような静かな動作から、「超越（ちょうえつ）」のようなダイナミックな概念まで、同じ音が支えているのが興味深いですね。また、ホテルなどの「備え付け（そなえつけ）」という日常語も、ひらがなで分解すると意外と見落としがちです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
