4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズ。資料に目を通すことや、限界を突破する力強い言葉、そして自分が優れていると感じる心理がヒントです。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！

今回は、少し背筋が伸びるような知的な熟語や、日常生活で見かける便利な言葉が並びました。言葉の「頭」「真ん中」「最後」のどこに空欄があるかを意識しながら、正解を導き出してください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□らん
ちょう□□
そな□□け
ゆう□□かん

ヒント：何かを「超える」ことや、資料を「見る」ことに関連する知的な2文字です

正解：えつ

正解は「えつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えつ」を入れると、次のようになります。

えつらん（閲覧）
ちょうえつ（超越）
そなえつけ（備え付け）
ゆうえつかん（優越感）

今回は「閲（えつ）」や「越（えつ）」といった、調べることや境界を超えることを意味する漢字が共通のキーワードでした。「閲覧（えつらん）」のような静かな動作から、「超越（ちょうえつ）」のようなダイナミックな概念まで、同じ音が支えているのが興味深いですね。また、ホテルなどの「備え付け（そなえつけ）」という日常語も、ひらがなで分解すると意外と見落としがちです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)