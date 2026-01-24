「ドキドキ止まらない」「お顔も声も…」反響続々

昨年8月に、メンテナンス期間を設けることを発表していたプロスケーター、羽生結弦の爛瓮奪察璽呼芦茘瓩肪輒椶集まっている。

羽生が制作総指揮・主演を務める単独アイスショー「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」を4月11日と12日に宮城県で開催することをXで発表。「これまで生み出してきたプログラムたちを今の体でもう1度生きた存在として氷の上に刻むこの日限りのライブです」と続け、氷の上で回転するエレガントな姿も披露している。

羽生の近影に「こっこれは最新の羽生さんなのかな?」「メッセージ本当に嬉しいです」「想像の斜め上をいく羽生くん。行きたい会いたいがグルグルしてます」「羽生選手の弾んだ声が嬉しいです」「お顔も声もとっても明るくて…もう胸がいっぱい」「絶対に期待を裏切らない羽生くんの挑戦にドキドキが止まりません」「久しぶりに羽生君の元気そうな姿が見られて嬉しいです」「お知らせをありがとうございます」などのコメントが寄せられた。 羽生は昨年8月にSNS上で「今シーズンですが、より進化するためにメンテナンス期間を設けることにしました」「来年の春頃を目指して、たくさん勉強し、肉体改造もして、更に頑張っていきますので、期待して待っていてください」と休養することを宣言し話題に。3月には羽生が座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」も開催される予定となっている。