酸素マスクをつけた痛々しい姿

犲造麓蟒僂靴討い伸瓩海箸鮃霰鬚靴新歐佑、SNSで公開した手術直後の渾身の自撮りショットに反響が寄せられた。

「先日声帯ポリープ手術しました」とインスタグラムにつづったのは、お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘。

「声帯2本とも結節(こぶ)の片方の上にポリープ出来てました。簡単に言うと、こぶの上にこぶです。なかなか珍しい鏡餅みたいになってました」と病状を明かし、病院での様子を公開した。

「1枚目は手術行く前(歩いて手術室向かいました)。2枚目は手術終わった後(麻酔で朦朧としてる中の渾身の自撮り)」と酸素マスクをつけた痛々しい姿も紹介している。

「3日間入院。手術後からは完全沈黙。会話は筆談。退院後も完全沈黙。喋ると傷口が悪化するのでひたすら我慢。しかし、家に帰ると自然と声を出してしまいそうになる。慣れた環境は危ない…」と退院後の苦労話も明かした。 20日放送の「ラヴィット！」(TBS)に金髪ヘアの猜竸鉢瓩靴浸僂播仂譴鍬犲造麓蟒僂靴討い伸瓩海箸鯡世し「外身も中身もリニューアル」と笑いを取りファンを安心させていた鰻。今回の投稿に「ラビットで元気な姿を見て、よかった」「鰻くんの声、変わっちゃう？」「手術なさっていたんですね」「先月単独ライブで拝見したばかりなのでびっくり」「頑張りましたね」「痛かったですか？」「手術お疲れ様でした！」などのコメントが寄せられた。