　WEリーグのAC長野パルセイロ・レディースに所属する三谷沙也加が自身のインスタグラムを更新。「new hair color」を公開した。

　三谷は「ピンク系にしてみました」と報告。いろんな角度からのショットを添え、「“スモーキーアンバーピンク"というカラーです この色みどうですかぁ〜？？？ 私は結構気に入ってますっっっ」と綴る。
 
　この投稿にファンも反応。「似合ってる 綺麗ですよ」「素敵です」「可愛すぎる」「めちゃくちゃイイ」「巻き髪素敵〜大人っぽくなって美しさが増します」「わぁお ドキドキ」といったコメントが寄せられた。

　三谷は「どんどんロングになっていくのでこれからもお手入れ頑張らなきゃっ！」とも記す。WEリーグは現在、ウインターブレイク中で、２月中旬に再開予定。後半戦のピッチで、背番号７がどんなビジュアルを披露するかも楽しみだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

