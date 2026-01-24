「ワンタッチで３人置き去り！」欧州で躍動する27歳日本人MFの絶妙アシストに反響「折り返しがキレイ」「良い崩しだなあ」
ヘントに所属する伊藤敦樹が、結果を残した。
現地１月23日に開催されたベルギーリーグの第22節で、ヘントは敵地でスタンダール・リエージュと対戦。４−０で勝利を飾った。
この一戦に先発した伊藤は１−０で迎えた31分、敵陣中央で自身のパスを起点に攻め上がると、エリア内で味方の縦パスをダイレクトで折り返し、ウィルフレッド・カンガの得点をお膳立てした。
試合を配信したDAZNの公式Xがこのシーンを公開すると、SNS上で次のような声があがった。
「敦樹の裏抜け＆折り返しがキレイ」
「これだよこれ。ワンタッチで３人置き去り！よく見えてるよなー」
「浦和産ですよ！」
「敦樹ってペナ内ほんと上手い」
「良い崩しだなあ」
「それは海外いきますわ」
「敦樹頑張ってるな」
「元気にやってそうやね」
27歳の日本人MFはこれで今季３アシスト目。欧州の舞台で躍動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
