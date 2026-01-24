「僕たちの強み」伊藤洋輝が世界的ビッグクラブで実感する価値「バイエルンにいなければできない経験」
バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝が怪我から復帰後の自身のパフォーマンスについて語った。
2024年の夏にバイエルンに加入した伊藤は、同年７月末のプレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、25年２月に復帰して待望の新天地デビューを果たしたが、翌月に同箇所を負傷。再手術を行なうなど、再び離脱を余儀なくされた。
長いリハビリ期間を経て、昨年11月22日のフライブルク戦（６−２）でついに戦列復帰。83分から途中出場を果たして約８か月にピッチに立つと、そのわずか１分後にアシストも記録してみせた。
その後もコンスタントに出番を得ており、復帰後のリーグ戦では８試合中４試合でスタメン出場。しかし本人は次のように話す。
「90分間プレーする体力は正直、まだ完全に戻ってないと思っています。それでもチームがボールを持つ時間が長いので、復帰してからスムーズにゲームに入れていますし、チームメイトには良い選手がたくさんいて、ボールを預けておけば何とかしてくれるので助かっています」
また、これまで以上に得点関与の意識が上がっているようで、次のように述べている。
「（フライブルク戦の）アシストに関してはマイケル・オリーセが個の力で決めてくれた部分が大きかったので、彼に感謝しています。チームが押し込む展開が多いので、サイドバックとして、ゴール前にしっかり入っていくことはつねに意識しています」
そんな伊藤に、バイエルンに加入したからこそ感じられていることは何かを訊くと、「トレーニングのクオリティの高さ」だと答える。
「ブンデスリーガで試合をするよりも、普段の練習で対峙するチームメイトたちのほうがレベルが高いというのは僕たちの強みですし、バイエルンにいなければできない経験だと思っています。そのおかげで普段の試合に余裕をもって入れることは非常に大きいです」
世界的なビッグクラブで、刺激を受けながら成長を続ける日本人DFのさらなる進化から目が離せない。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
2024年の夏にバイエルンに加入した伊藤は、同年７月末のプレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、25年２月に復帰して待望の新天地デビューを果たしたが、翌月に同箇所を負傷。再手術を行なうなど、再び離脱を余儀なくされた。
長いリハビリ期間を経て、昨年11月22日のフライブルク戦（６−２）でついに戦列復帰。83分から途中出場を果たして約８か月にピッチに立つと、そのわずか１分後にアシストも記録してみせた。
「90分間プレーする体力は正直、まだ完全に戻ってないと思っています。それでもチームがボールを持つ時間が長いので、復帰してからスムーズにゲームに入れていますし、チームメイトには良い選手がたくさんいて、ボールを預けておけば何とかしてくれるので助かっています」
また、これまで以上に得点関与の意識が上がっているようで、次のように述べている。
「（フライブルク戦の）アシストに関してはマイケル・オリーセが個の力で決めてくれた部分が大きかったので、彼に感謝しています。チームが押し込む展開が多いので、サイドバックとして、ゴール前にしっかり入っていくことはつねに意識しています」
そんな伊藤に、バイエルンに加入したからこそ感じられていることは何かを訊くと、「トレーニングのクオリティの高さ」だと答える。
「ブンデスリーガで試合をするよりも、普段の練習で対峙するチームメイトたちのほうがレベルが高いというのは僕たちの強みですし、バイエルンにいなければできない経験だと思っています。そのおかげで普段の試合に余裕をもって入れることは非常に大きいです」
世界的なビッグクラブで、刺激を受けながら成長を続ける日本人DFのさらなる進化から目が離せない。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…