1月18日に富士山で単独登山をしていた中国国籍の男性が八合目付近で負傷し、静岡県警の山岳遭難救助隊に救助された事案で、救助された男性が「日本で一番高い山に登りたかった」「冬の富士山は初めて」などと話していることが分かりました。静岡県警の地域部地域課はXで救助に向かう山岳遭難救助隊員の動画を公開し、危険性を訴えています。

1月18日午後1時頃、富士山富士宮口八合目付近の登山道で中国国籍の男性（20）が転倒して右足を負傷し、静岡県警の山岳遭難救助隊が男性を救助しました。

警察によりますと、遭難したのは東京都新宿区在住で専門学校に通う中国国籍の男性(20)で、男性は冬期閉鎖中の富士山スカイラインの近くにある水ケ塚公園駐車場に車で訪れ、1月18日午前0時頃から単独で富士山を登り始めました。

富士宮口登山道を歩いて八合目より上まで登ったものの、その後引き返して下山ししたということです。男性は午後0時頃、富士宮口八合目付近で転倒して右足を負傷し歩けなくなり、午後1時頃に「富士山八合目付近で下山中に右くるぶしを負傷した」などと119番通報しました。

その後、静岡県警の山岳遭難救助隊員が3班に分かれて現場に向かい、午後11時頃までに計10人の隊員が男性のもとに到着しました。

八合目付近は風が強く、夜間に人力での下山・救助は危険が伴うため、救助隊は夜が明けるまで八合目付近で待機し、1月19日午前8時頃から下山を開始。男性を担架で富士宮口五合目まで搬送し、午後0時47分に救急隊に引継ぎました。

救助された男性は警察に対し「日本で一番高い山に登りたかった」「冬の富士山は初めて」などと話していたということです。

静岡県警地域部地域課は1月23日、18日に救助に向かう山岳遭難救助隊員の動画をXで公開しました。

警察はXで「足元の雪はガチガチに凍結しています。夜間は足元も非常に見づらく極めて危険です。日によっては立っていられないような強風が吹き荒れます。現在、登山道は冬期閉鎖中です」などと、冬の富士山の危険性を訴えています。