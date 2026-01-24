ヤクルトは24日、2月1日から沖縄・浦添と神宮外苑、宮崎・西都で行うキャンプメンバーの振り分けを発表した。新人ではドラフト1位・松下（法大）、同4位の増居（トヨタ自動車）、同6位の石井（NTT東日本）が1軍スタートになった。球界最年長46歳の石川や石山、小川らベテラン勢は2軍スタート。2軍は同11日から神宮外苑で行い、同13日から宮崎・西都で行う。

メンバーは以下の通り

【1軍】投手20名

17 清水 昇

18 奥川 恭伸

20 木沢 尚文

21 吉村 貢司郎

24 星 知弥

28 松本 健吾

40 高梨 裕稔

44 大西 広樹

45 小沢 怜史

58 ウォルターズ

62 リランソ

69 下川 隼佑

99 青柳 晃洋

012 広沢 優

11 キハダ

26 山野 太一

30 荘司 宏太

35 石原 勇輝

43 増居 翔太

56 坂本 拓己

捕手3名

2 古賀 優大

27 中村 悠平

65 鈴木 叶

内野手10名

00 赤羽 由紘

1 山田 哲人

3 内山 壮真

6 松下 歩叶

13 オスナ

38 石井 巧

50 北村 恵吾

67 伊藤 琉偉

7 長岡 秀樹

60 武岡 龍世

外野手6名

0 並木 秀尊

25 サンタナ

024 モンテル

4 丸山 和郁

36 西村 瑠伊斗

64 岩田 幸宏

【2軍】投手21名

12 石山 泰稚

15 中村 優斗

29 小川 泰弘

33 山崎 太陽

41 拓也

46 大道 温貴

61 飯田 琉斗

66 阪口 皓亮

68 丸山 翔大

71 沼田 翔平

013 竹山 日向

014 西舘 昂汰

016 西浜 勇星

017 翔聖

19 石川 雅規

34 田口 麗斗

47 高橋 奎二

49 鈴木 蓮吾

53 長谷川 宙輝

015 小宮 悠瞳

019 佐藤 琢磨

捕手6名

32 松本 直樹

48 柿沼 友哉

57 矢野 泰二郎

022 松本 龍之介

027 中川 拓真

52 橋本 星哉

内野手8名

37 山野辺 翔

026 郄野 颯太

8 茂木 栄五郎

10 宮本 丈

39 松川 玲央

54 田中 陽翔

023 沢野 聖悠

025 根岸 辰昇

外野手4名

9 塩見 泰隆

63 増田 珠

31 モイセエフ

42 沢井 廉