　ヤクルトは24日、2月1日から沖縄・浦添と神宮外苑、宮崎・西都で行うキャンプメンバーの振り分けを発表した。新人ではドラフト1位・松下（法大）、同4位の増居（トヨタ自動車）、同6位の石井（NTT東日本）が1軍スタートになった。球界最年長46歳の石川や石山、小川らベテラン勢は2軍スタート。2軍は同11日から神宮外苑で行い、同13日から宮崎・西都で行う。

　

メンバーは以下の通り

【1軍】投手20名

17　清水　昇　

18　奥川　恭伸

20　木沢　尚文

21　吉村　貢司郎

24　星　知弥

28　松本　健吾

40　高梨　裕稔

44　大西　広樹

45　小沢　怜史

58　ウォルターズ

62　リランソ　

69　下川　隼佑　

99　青柳　晃洋　

012　広沢　優

11　キハダ

26　山野　太一

30　荘司　宏太

35　石原　勇輝

43　増居　翔太

56　坂本　拓己

捕手3名

2　古賀　優大

27　中村　悠平

65　鈴木　叶

内野手10名

00　赤羽　由紘

1　山田　哲人

3　内山　壮真

6　松下　歩叶

13　オスナ

38　石井　巧

50　北村　恵吾

67　伊藤　琉偉

7　長岡　秀樹

60　武岡　龍世

外野手6名

0　並木　秀尊

25　サンタナ

024　モンテル

4　丸山　和郁

36　西村　瑠伊斗

64　岩田　幸宏

　

【2軍】投手21名

12　石山　泰稚

15　中村　優斗

29　小川　泰弘

33　山崎　太陽

41　拓也

46　大道　温貴

61　飯田　琉斗

66　阪口　皓亮

68　丸山　翔大

71　沼田　翔平

013　竹山　日向

014　西舘　昂汰

016　西浜　勇星

017　翔聖

19　石川　雅規

34　田口　麗斗

47　高橋　奎二

49　鈴木　蓮吾

53　長谷川　宙輝

015　小宮　悠瞳

019　佐藤　琢磨

捕手6名

32　松本　直樹

48　柿沼　友哉

57　矢野　泰二郎

022　松本　龍之介

027　中川　拓真

52　橋本　星哉

内野手8名

37　山野辺　翔

026　郄野　颯太

8　茂木　栄五郎

10　宮本　丈

39　松川　玲央

54　田中　陽翔

023　沢野　聖悠

025　根岸　辰昇

外野手4名

9　塩見　泰隆

63　増田　珠

31　モイセエフ

42　沢井　廉