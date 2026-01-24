俳優の伊藤英明（５０）が２３日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に出演。ライバルだった同い年の俳優について語った。

司会の笑福亭鶴瓶は、俳優・坂口憲二との関係について質問。それぞれの２０代の活躍を振り返り「坂口さんは医龍、こっちは海猿やんか。出会ったときはどうだったの？バチバチ？」と聞いた。

伊藤は「バチバチでしたよ。年齢も一緒なんですよ。彼もまだ、世に名前が知られる前、僕自身もそうで。砧スタジオの廊下で、向こうから歩いてくるんですよ。「あ、坂口憲二だ」みたいな。「でけえなあ、かっこいいなこいつ、って思ってたら、あいつ、あいさつもしないで、目も合わせずに歩いていったんですよ。なんだコイツ、と思って。それが出会いだったんですよ」と回顧。その後打ち解け合い「何年かたって、２人でその話をしますよね」と今は笑い話にしているそうだ。

鶴瓶は坂口を取材。坂口が難病治療のため、２０１８年から２３年まで俳優活動を休止した際には、「絶対帰って来いよ、って。それがほんとにうれしかった、って」と坂口の話を紹介。伊藤は坂口について「芸能界で唯一尊敬できて、心から、かっこよくて。すごく付き合いやすいんですよ」と語った。

坂口とは昨年、山中湖に旅行し、バーベキューを楽しんだそう。その様子を昨年１０月に投稿した自身のインスタグラムで投稿している。