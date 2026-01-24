貴島明日香、駅ホームショットにファン騒然「一際目を引く」「親近感」と反響
【モデルプレス＝2026/01/24】モデルの貴島明日香が24日までに、自身のInstagramを更新。駅のホームで撮影した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「こんな美人が駅にいるなんて」29歳人気モデルのプラベショット
貴島は「とっても寒かった日の帰り道」とコメントし、駅のホームでの写真を投稿。写真には、白いニット帽を被り、黒いコートを羽織った姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「遭遇したら見惚れちゃう」「親近感」「おしゃれ」「一際目を引く」「こんな美人が駅にいるなんて」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆貴島明日香、駅ホームでの白ニット帽姿を披露
◆貴島明日香の駅ホームショットに反響
