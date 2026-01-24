【一度食べたらハマること間違いなし!!】2/1迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にて『プリンクルソース』が期間限定にて新登場！甘じょっぱい禁断の『病みつきディップ』をお楽しみください！