益若つばさ“昔から似てると言われる”えなことの豪華おうちご飯公開「お店みたいにおしゃれ」「盛り付けセンス抜群」
【モデルプレス＝2026/01/24】タレントの益若つばさが1月23日、自身のInstagramを更新。コスプレイヤーのえなこと自宅で食事をしたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】益若つばさ、31歳美女との「お店みたい」豪華おうちご飯
益若は「えなこ＆つばさ。お家でご飯食べたよ 夜中まで盛り上がっちゃった」とえなことの自宅での食事を報告。「イタリアのトリュフパスタいただいたからクリームパスタ作ったよ」と記し、クリームパスタの他にローストビーフ、カプレーゼ、ショートケーキなどが乗った食卓を披露した。
また、えなことの2ショットも公開し「2人似てるねって昔から友達に言われることが多くて、会えて嬉しかった」「深掘りしていくと意外と性格は真逆で、お互い学び合いの刺激的な夜でした 楽しかった＆可愛かったー！」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けセンス抜群」「豪華な料理」「お店みたいにおしゃれ」「どれも美味しそう」「可愛すぎる2人」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆益若つばさ、えなこと自宅で食事
◆益若つばさの投稿に反響
